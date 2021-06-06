 

Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным

06.06.2021, 6:02, Новости дня
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, пошутив, что «Байден в кармане у Путина».

«Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента РФ сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией», – написал Robert Amrine.

«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», – уверен Tim Trainor.

«Америка становится все тупее…», – констатировал Bryan Smith.

«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», – пошутил Wayne Longman.

Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. 



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