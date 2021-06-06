 

Белоруссия сообщила о готовности вернуться к партнерству с Украиной

06.06.2021, 6:02, Новости дня
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Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Он сообщил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.

Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».

Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.



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