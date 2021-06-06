 

В Анголе обнаружили мальчика, который “родился от человека и шимпанзе”: эксперты исследуют ребенка

06.06.2021, 5:40, Разное
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Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе.

12-летний Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) уверен, что его отец — шимпанзе. Именно так парню сказала его мать. Генетический состав ребенка оспаривают эксперты.

Как пишет Africa Daily News, такое внимание к ребенку началась после того, когда его мать якобы призналась ему в том, что он является плодом любви между человеком и шимпанзе.

В издании отмечают, предположительно, женщина имела связь с самцом шимпанзе, которая длилась несколько лет, пока она работала офицером по охране окружающей среды и природы в национальном парке Камеи. После того, как история была опубликована в местной газете, мальчик стал знаменитым. К месту его жительства потянулись толпы поклонников, желающие не только посмотреть на уникального ребенка, но и оказать ему материальную помощь.

По словам специалиста муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес, "сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщают о беременности".

Президент Анголы Жуан Лоренсу уже назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", а также "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола".



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