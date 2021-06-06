 

20-летняя дочь Урганта приподняла подол платья и выложила фото в Instagram

06.06.2021, 5:40, Разное
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20-летняя Эрика Куталия, приёмная дочь шоумена Ивана Урганта, опубликовала фотографию в нижнем белье. Девушка приподняла подол платья на эскалаторе в метро Нью-Йорка, продемонстрировав белые трусики. Откровенное фото не понравилось россиянам, но отец девушки уже поставил свой лайк.

Эрика Куталия попозировала в метро Нью-Йорка, стоя спиной к фотографу. Девушка приподняла подол зелёного платья, оголив ягодицы в белых стрингах бренда Siren Basics. Образ девушки дополняли заколки, переводные татуировки и коричневая сумка.

Фотография набрала тридцать тысяч лайков, среди которых оказалась реакция и отца девочки, Ивана Урганта. Однако, в отличие от понимающего папочки, россияне принялись стыдить девушку в комментариях.

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Эрика учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons. Она часто публикует кадры с фотосессий именитых брендов.



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