20-летняя дочь Урганта приподняла подол платья и выложила фото в Instagram

20-летняя Эрика Куталия, приёмная дочь шоумена Ивана Урганта, опубликовала фотографию в нижнем белье. Девушка приподняла подол платья на эскалаторе в метро Нью-Йорка, продемонстрировав белые трусики. Откровенное фото не понравилось россиянам, но отец девушки уже поставил свой лайк.

Эрика Куталия попозировала в метро Нью-Йорка, стоя спиной к фотографу. Девушка приподняла подол зелёного платья, оголив ягодицы в белых стрингах бренда Siren Basics. Образ девушки дополняли заколки, переводные татуировки и коричневая сумка.

Фотография набрала тридцать тысяч лайков, среди которых оказалась реакция и отца девочки, Ивана Урганта. Однако, в отличие от понимающего папочки, россияне принялись стыдить девушку в комментариях.



«Пошло. Стыдно перед родителями» «Ванечку не хочется расстраивать, может все же удалить?»



Эрика учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons. Она часто публикует кадры с фотосессий именитых брендов.