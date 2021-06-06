Ростовчанин избил трех полицейских в изоляторе временного содержания

Житель Морозовского района Ростовской области, находясь в изоляторе временного содержания, напал на трех сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя г. Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае подозреваемый, будучи задержанным по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и, находясь в изоляторе временного содержания МО МВД РФ «Морозовский», применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела.

Ранее сообщалось, что в Химках мужчина избил сотрудников полиции, не поделив с ними парковочное место.