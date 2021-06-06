Президент Сальвадора собрался сделать биткоин легальным

В Конгресс Сальвадора планируется направить проект закона о легализации биткоина, сообщил президент страны Найиб Букеле.

Законопроект, который «сделает биткоин законным платежным средством», он собирается направить законодателям на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По мнению президента, «в краткосрочной перспективе это позволит создать рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансам тысячам людей за пределами формальной экономики», передает ТАСС.

Напомним, в апреле капитализация всего глобального рынка криптовалют почти достигла 2 трлн долларов, что немногим меньше показателя самой дорогой компании мира – Apple.