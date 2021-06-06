Киев посетовал на разочарование самых преданных сторонников евроинтеграции

За последние два года поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине снизилась среди наиболее преданных сторонников, сообщил вице-премьер страны Алексей Резников.

На онлайн-конференции European Policy Centre он сообщил о снижении поддержки на 5%. При этом значительно снизилась она в регионах, в которых «всегда была на самом высоком уровне», а также «среди молодежи», которая тоже «всегда была самой проевропейской», передает РИА «Новости».

По мнению вице-премьера, такой спад говорит о «разочаровании в европейском векторе в среде самых больших сторонников» евроинтеграции. Резников отметил, что дополнительные аргументы получили сторонники «российско-белорусской модели». Он задался вопросом, «насколько это соответствует интересам Европы».