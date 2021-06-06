Израильтяне поменяли власть

Противникам израильского премьера Биньямина Нетаньяху удалось сформировать правительство, оттеснив его от руля. Также в Израиле сменился президент.

Политические оппоненты уходящего главы правительства Биньямина Нетаньяху — многие из них его бывшие партнеры и союзники — после сложнейших переговоров и серьезных компромиссов смогли договориться о правительстве, которое впервые за 12 лет возглавлять будет не он.

«Это политический переворот, последствия которого мы еще почувствуем на себе», — говорят одни, и они правы. «Он находится у власти слишком долго, а власть меняет людей не в лучшую сторону», — настаивают другие, и они тоже правы.

Царь горы

Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху уже вошел в историю как политический долгожитель — в совокупности он провел больше времени на посту главы правительства Израиля, чем любой другой политик.

Основатель государства Давид Бен-Гурион в общей сложности занимал премьерскую должность 13 лет и 127 дней. Нетаньяху побил его рекорд еще в июле 2019 года. Впервые он возглавил правительство в 1996 году — на три года, а затем вернулся в марте 2009 года и с тех пор сохранял за собой эту должность через войны, эпидемию, политические кризисы и четырехкратные выборы.

Но и сейчас его рано списывать со счетов. Новое «правительство национального единства», или как его еще называют «правительство перемен», еще не приведено к присяге. Это случится, видимо, в середине июня. Пока этого не произошло, Нетаньяху и его сторонники прилагают титанические усилия, чтобы развалить его.

Они играют на противоречиях внутри шаткой коалиции, с лупой выискивая ее слабые звенья и воздействуя на них.

Ставки высоки. Для Биньямина Нетаньяху это личная история, вопрос выживания. Против него выдвинуты обвинения в коррупции. Нетаньяху полагает, что оставаясь главой правительства, сможет решить свои проблемы с правосудием с позиции силы. Например, проведя закон, который предоставит ему иммунитет. Из-за того, что он не набирает достаточного количества голосов депутатов для его проведения, Израиль раз за разом идет на выборы — это произошло уже четыре раза за последние два года.

Биньямин Нетаньяху во время специальной сессии в Кнессете (парламенте), на которой израильские законодатели избирали нового президента, 2 июня. Фото: ЕРА

Сейчас можно было бы создать стабильное правое правительство, предотвратив пятые выборы, если бы Нетаньяху согласился отпустить руль и передать его кому-нибудь из однопартийцев. Он не сделал этого вовремя и утратил контроль над ситуацией.

Но и те, кто бросил вызов Биньямину Нетаньяху, сильно рискуют. Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, председатель партии «Новая надежда» Гидеон Саар, глава партии «Ямина» Нафтали Беннет — все они в своем время тесно работали с Нетаньяху. И испытали на себе его византийские методы. Из тактических соображений Нетаньяху раздавал щедрые обещания, но с изменением политической конъюктуры без угрызений совести отказывался от них. Недоверие к нему в политической системе копилось годами, пока не образовалась его критическая масса, и уже никакие обещания не могли привлечь вчерашних союзников под его флаги.

Вдохнув жизнь в правительство национального единства с лево-центристскими партиями, правые политики сыграли ва-банк и уже понесли серьезные репутационные потери. Согласно опросу Direct Polls по заказу новостной службы 12 телеканала, 61 процент проголосовавших за партию «Ямина» не стали бы делать этого, если бы знали, что Нафтали Беннет заключит союз с левыми и центристами.

Если в Израиле в ближайшие месяцы пройдут пятые выборы, «Ямина» и «Новая надежда» рискуют оказаться за бортом Кнессета.

Потому им тоже отступать некуда, и они пойдут на такие уступки, о которых ранее и помыслить не могли. Во имя одной цели — сместить Нетаньяху.

Кто на новенького?

Скорее всего, инаугурация правительства во главе с председателем правой партии «Ямина» Нафтали Беннетом — это уже неизбежность. Согласно договоренности, он будет премьером до 27 августа 2023 года.

Глава партии «Ямина» Нафтали Беннет. Фото: ЕРА

Если не произойдет непредвиденного, его сменит по ротации на премьерском посту глава центристской партии «Еш атид» Яир Лапид, бывший журналист и сын экс-министра Томми Лапида.

49-летний Нафтали Беннет — сын репатриантов из США, в прошлом командир роты в спецназе Генштаба и спецподразделении МАГЛАН. Успешный предприниматель в сфере высоких технологий — продал в 2005 году созданную при его участии компанию Cyota за 145 млн долларов.

Затем ушел в политику. С 2006 по 2008 годы работал главой канцелярии на тот момент лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху. С 2010 года — председатель Совета поселений Иудеи и Самарии. Позже — министр в нескольких правительствах.

Нафтали Беннет станет первым религиозным премьер-министром Израиля. Сам он относит себя к ортодоксальному иудаизму, но в детстве ходил в синагогу более либерального реформистского движения.

Правительство компромисса

«Правительство перемен» объединило в себе очень разные, порой полярные силы. Поэтому его работа будет напоминать хождение по минному полу. Понимая это, лидеры коалиции договорились пока не трогать спорные вопросы и сфокусироваться на решении экономических проблем.

«Нам всем потребуется сдержанность. Ни от кого не потребуют отказаться от своей идеологии, и нам всем придется отложить реализацию некоторых своих мечтаний, — пояснил Беннет в первом публичном обращении после сообщения о достигнутых договоренностях. — Мы сосредоточимся на том, что можно сделать, вместо того, чтобы спорить о том, что невозможно».

Впервые в истории Израиля арабская партия войдет в состав правящей коалиции — раньше они отказывались из идеологических соображений.

Да не просто арабская, а исламистская партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом. Она не получит министерского поста, но ей посулили должности председателя парламентских комиссий по внутренним делам и по вопросам арабского сектора. Один из депутатов от РААМ станет вице-спикером Кнессета. Будет разработан план развития арабского сектора Израиля и по борьбе с преступностью в этой части общества со всеми бюджетами, а также начнется решаться вопрос легитимации незаконного арабского строительства.

Глава исламистской партии РААМ Мансур Аббас. Фото: ЕРА

Еврейские ультрарелигиозные партии не войдут в правящую коалицию — такое происходит редко. Это означает, что их бюджеты сократятся. Зато впервые в истории в коалиции появится депутат от партии «Авода» реформистский раввин Гилад Карив, который, возможно, станет министром по связям с диаспорой.

Еще на этапе переговоров обозначились серьезные противоречия между членами коалиции, преодолеть которые будет непросто. Например, исламистская партия РААМ выступила категорически против каких-либо послаблений в отношении ЛГБТ-общины, тогда как левые партии «Авода» и МЕРЕЦ твердо намерены инициировать законопроекты в защиту ее прав.

Новый президент

Драматические коалиционные переговоры несколько затмили другое событие — президентские выборы. Президент в Израиле избирается на 7 лет. Его функции — в основном, представительские и церемониальные. Реальным главой государства является премьер-министр.

На финишной прямой оказались два кандидата: опытный политик Ицхак Герцог и общественная активистка, лауреат премии Израиля Мирьям Перец.

Согласно опросам, в обществе наибольшими симпатиями пользуется Перец, преподаватель, мать шестерых детей. Двое ее сыновей, офицеров Армии обороны Израиля, погибли в бою. Но президента выбирают 120 депутатов Кнессета, поэтому у нее не было шансов.

Активистка, кандидат на пост президента Израиля Мирьям Перец. Фото: ЕРА

По итогам тайного голосования 87 голосов получил Ицхак Герцог, Мирьям Перец — только 27, еще шесть депутатов воздержались.

Разрыв в голосах между кандидатами был самым большим в истории страны.

Ицхак «Бужи» Герцог — «принц» израильской политики, сын шестого президента Израиля Хаима Герцога и внук первого главного раввина Израиля Ицхака Герцога. Именем его отца и деда названы улицы израильских городов.

11-й президент Израиля родился в Тель-Авиве в 1960 году. В 1975 году его папа стал послом Израиля в ООН, и семья переехала в США. Там Ицхак закончил школу и учился в Корнельском и Нью-Йоркском университетах.

Избранный президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: ЕРА

В 18 лет вернулся в Израиль, чтобы отслужить в армии — в подразделении радиоэлектронной разведки 8200. Завершил службу в звании майора.

Работал секретарем правительства при премьер-министре Эхуде Бараке. С 2003 года сам стал депутатом Кнессета, затем занимал министерские посты. С 2013 по 2017 годы возглавлял партию «Авода». На выборах 2015 года был кандидатом на пост главы правительства, но проиграл Биньямину Нетаньяху.

В 2018 году Ицхака Герцога избрали главой Еврейского агентства, сионистской организации, которая занимается вопросами репатриации евреев на историческую родину. Со 2 июня 2021 года — избранный президент Израиля.

Роман Янушевский,

специально для «Новой»

Тель-Авив

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