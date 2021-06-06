САМАЯ СТАРАЯ МАМА В МИРЕ СПУСТЯ 3 ГОДА МАТЕРИНСТВА ОСТАВИЛА СВОИХ ДЕТЕЙ СИРОТАМИ

Сегодня поздним материнством никого не удивишь. На детской площадке часто можно встретить 40-летнюю маму с маленьким ребенком.

Но бывают случаи, когда с помощью ЭКО женщина рожает после пятидесяти или даже после 60 лет.

Конечно в этом случае будущая мать сильно рискует. Потому что начинаются проблемы со здоровьем и не известно сколько лет ей уготовано.

Руководство некоторых стран планирует на законодательном уровне ограничивать возраст женщины, когда она сможет забеременеть.

А пока этих законов не приняли, женщины умудряются рожать довольно поздно. Таких примеров немного. Например, Мария дель Кармен Бусада де Лара из Испании. Женщина отважилась родить в 67 лет, за что ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Причем она выносила близнецов. В 2006 году она родила двух мальчиков, которых назвала Пау и Кристиан. Несмотря на маленький вес (1600 г) и солидный возраст матери, младенцы родились полностью здоровыми.

Испанка забеременела с помощью ЭКО. Чтобы ей смогли сделать процедуру, она уменьшила свой возраст на 12 лет. Кроме этого женщина не состояла в браке, и на расспросы врачей уклончиво отвечала, что это ее дело, выходить замуж или нет. Для Марии это была первая беременность.

У испанки мать прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте, когда ей было уже за 100 лет. Поэтому Мария решила, что проживет еще много лет и решилась на рождение детей так поздно.

Но судьба распорядилась по-своему. Испанка заболела раком и когда малышам было по 3 года, ее не стало. Мальчиков усыновила младшая сестра Марии, у которой нет своих детей.

Сестра пообещала умирающей, что не будет скрывать правду от мальчиков и расскажет, кто их настоящая мать. И как она рисковала своим здоровьем, чтобы дать им жизнь.