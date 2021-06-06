Мнение: Снимаю шляпу перед Одессой!
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Снимаю шляпу перед Одессой!
Цена на черешню в Одессе впечатляет.
1 кг – 500 гривен ( 1330 руб)
Одна штучка – 7 гривен( 18 руб )
Интересно , сколько стоит надкусить ?
Еще с десяток дней назад я ругал Луганских барыг, за стоимость черешни в 600 руб/кг.
Теперь можно признать, им ещё расти и расти, до одесского Привоза:))
Если конечно эта картинка не является шуткой.
Large Visitor Globe
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Источник: Достало
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