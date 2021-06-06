Мнение: Снимаю шляпу перед Одессой!

Снимаю шляпу перед Одессой!

Цена на черешню в Одессе впечатляет.

1 кг – 500 гривен ( 1330 руб)

Одна штучка – 7 гривен( 18 руб )

Интересно , сколько стоит надкусить ?

Еще с десяток дней назад я ругал Луганских барыг, за стоимость черешни в 600 руб/кг.

Теперь можно признать, им ещё расти и расти, до одесского Привоза:))

Если конечно эта картинка не является шуткой.

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