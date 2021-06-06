Белоусов заявил, что восстановление экономики РФ идет быстрее прогнозов

Правительство РФ потратило в общей сложности 4 трлн руб. на поддержку экономики страны во время пандемии, ее восстановление опережает прогнозы примерно на два месяца, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

«Это к вопросу о металлургах. Я [владельцу НЛМК Владимиру] Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии ] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований», – сказал Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Он также отметил, что восстановление экономики РФ опережает прогнозы примерно на два месяца.

Ранее Путин заявил, что РФ направила на борьбу с пандемией коронавируса примерно 4,5% ВВП, которые были эффективно использованы.