Трамп заявил о «насмешках» Путина и Китая над Байденом

Китайские переговорщики и президент РФ Владимир Путин открыто насмехаются над американским лидером Джо Байденом, сообщил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

На съезде республиканцев в Северной Каролине Трамп заявил, что «они насмехаются над ним, они унижают» США. При этом Трамп уверен, что у него «были отличные отношения с Путиным». Однако, по словам бывшего президента, «никто не был так суров с Россией», как он. Трамп считает, что «администрация Байдена ставит Америку на последнее место».

Он раскритиковал решение Белого дома отменить строительство американского трубопровода: «Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», – передает РИА «Новости».

Трамп утверждает, что «Джо Байден и социал-демократы – самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить». Сейчас Белый дом «продвигает токсичные критические расистские теории» и «дискриминацию в школы наших детей», «кланяется китайцам».

Экс-президент полагает, что США «были унижены и оскорблены на мировой арене». Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне. Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией и раскритиковал за возвращение в «прокитайское и пророссийское» Парижское соглашение по климату.

Напомним, Трамп отказывается отвечать на вопросы о том, будет ли участвовать в выборах в США в 2024 году.