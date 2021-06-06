 

Закончились съемки 6-го сезона «Ищейки»: Анна Банщикова рассказала о роли своей 3-летней дочери в сериале

06.06.2021, 3:44, Разное
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Анна Банщикова поделилась с подписчиками радостной новостью – недавно закончились съемки очередной части сериала “Ищейка”, в котором она снова предстает в образе полковника милиции Александры Кушнир. Дети, личные перипетии и, конечно, новые расследования лягут в основу шестого сезона.

Между нескольких огней

Сценаристы решили показать не только рабочие будни героини Анны Банщиковой, но и жизнь вне работы. Александра счастлива с любимым мужем, вот только мысли о пополнении семейства не дают ей покоя: супруги чуть ли не на грани развода, и только работа помогает молодой женщине определиться с непростым выбором.

Сама Банщикова признается, что за долгие годы работы в сериале очень сроднилась с героиней. Она часто давала советы сценаристам и даже выступала полноценным автором: “Хочется привнести в жизнь героини что-то новое, необязательно связанное с профессией. Зритель полюбил Александру, и главное, чтобы теперь она ему не наскучила”.

Продюсер сериала Дарья Лаврова пообещала больше накала страстей и развития сюжета в непредсказуемом ключе, так, чтобы поклонники не смогли оторваться от экрана: “Можете быть готовыми к новым сюрпризам, знакомствам и любви. И разумеется, к еще более изощренным детективным линиям”.

Семейная подработка

Съемки шестого сезона проходили в Геленджике, потому зрители увидят в кадре море, солнце и хорошую погоду. На работу к маме приезжали сыновья актрисы, а младшая дочь Маша успела даже сыграть в кадре.

Как рассказала Анна Банщикова, в одном из эпизодов понадобилось участие ребенка, которого на съемочной площадке не оказалось. Режиссер предложил снять ее дочь, но в роли… мальчика: “Сперва я возмутилась – как это так, почему девочка должна играть мальчика? А потом успокоилась, ведь это потрясающий опыт. Будет что вспомнить и рассказать друзьям. Моя дочь играла превосходно, с первого дубля. Возможно, стоит задуматься о ее карьере”.

Анна Банщикова добавляет, что со всеми своими детьми имеет хорошие отношения и может назвать себя их другом.

“Иногда мне кажется, что они меня воспитывают больше, – считает актриса. – Единственное, чего мне хотелось бы, – чтобы они выросли порядочными, замечательными людьми, которые смогут найти себя в жизни”.



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