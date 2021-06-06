 

Компанию Dell обвинили в обмане потребителей

06.06.2021, 3:34, Новости дня
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Поводом для предъявления претензий стала ситуация, сложившаяся вокруг игрового ноутбука Alienware Area-51m. Представляя его в 2019 году, компания Dell клятвенно обещала, что данное устройство в дальнейшем будет активно усовершенствоваться.

Ноутбук вышел на замену настольному компьютеру. Для того чтобы не потерять постоянных клиентов, производитель вынужден был предоставить максимальное количество преференций. В целом пользователи поверили в искренность руководителей Dell, о чем сами же потом и пожалели.

Обновлений оказалось не так много. «Железо», в общем, осталось тем же самым, да и программное обеспечение не радовало новыми возможностями. Именно этот факт и стал поводом для обвинений в обмане покупателей.



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