Мнение: Нигерия заблокировала Твиттер
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Твиттер удалил сообщение президента Нигерии, в котором содержались угрозы боевикам нападавших на военных.
Президент Нигерии поручил заблокировать Твиттер на территории страны. Никаких увещеваний или торможений – просто моментальный бан на всю соц.сеть прилетел.
Пользование Твиттером в Нигерии теперь может повлечь за собой уголовные дела для обычных граждан. Отправка сообщений в Твиттер будет криминализирована.
Твиттер выразил обеспокоенность происходящим в Нигерии. Администрация Байдена осудила запрет Твиттера в Нигерии.
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Источник: Colonel Cassad
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