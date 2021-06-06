 

Мнение: Американский самолет-невидимка атакован ПРИШЕЛЬЦАМИ над Средиземным морем. Нас они еще боятся…

06.06.2021, 3:12, Разное
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Источник: Достало



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