 

Авиавласти Белоруссии назвали санкции ЕС «рейдерским захватом»

06.06.2021, 3:08, Новости дня
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Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.

«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» – прим. ВЗГЛЯД), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации» (предприятие по аэронавигационному обслуживанию – прим. ВЗГЛЯД)… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?» – сказал Сикорский в эфире телеканала ОНТ, передает РИА «Новости».

По его словам, «вопреки всем международным документам, на основании фактически фейковой новости про перехват самолета принимаются такие невзвешенные, непрофессиональные, не соответствующие международным требованиям решения». Он сообщил, что сейчас белорусские авиационные власти пытаются работать с международными организациями, чтобы «развенчать фейки», передает ТАСС.

Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС.

Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.



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