 

Мощный ураган разрушил крыши зданий и оборвал электролинии в Туве

06.06.2021, 3:08, Новости дня
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Сильный ураган в Туве разрушил крыши зданий, повредил машины и оборвал электролинии, скорость ветра достигала 38 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

«Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество людей. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности», – сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг на странице «ВКонтакте».

Скорость ветра достигала 38 метров в секунду, ураган повредил крыши зданий и оборвал электролинии.

  

«По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 4 и 5 июня и ночью 6 июня местами по Республике Тыва ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, сильный северо-западный ветер, порывы местами до 25-30 м/с», – говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

В связи со штормовым предупреждением жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Ранее сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили.



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