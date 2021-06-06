Мощный ураган разрушил крыши зданий и оборвал электролинии в Туве
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Сильный ураган в Туве разрушил крыши зданий, повредил машины и оборвал электролинии, скорость ветра достигала 38 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
«Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество людей. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности», – сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг на странице «ВКонтакте».
Скорость ветра достигала 38 метров в секунду, ураган повредил крыши зданий и оборвал электролинии.
«По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 4 и 5 июня и ночью 6 июня местами по Республике Тыва ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, сильный северо-западный ветер, порывы местами до 25-30 м/с», – говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.
В связи со штормовым предупреждением жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности.
Ранее сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили.
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