Пентагон не нашел денег на способную «обстреливать Москву» суперпушку

Минобороны США не смогло найти средств на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), сообщают СМИ.

В связи с тем, что финансирование программы резко сократили в рамках проекта бюджета на 2022 год, конкретные работы по разработке SLRC собираются заменить исследованиями общего характера. При этом запланированные на 2023 год испытания решено отменить, передает РЕН ТВ со ссылкой на Drive.

В октябре СМИ утверждали, что ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC. Утверждалось, что она позволит с недосягаемых для ответного удара позиций «обстреливать Москву». Эксперты заявляли, что сами эти публикации – первый признак того, что Пентагон выбивает у Конгресса США дополнительное финансирование под SLRC. Сообщалось, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана».