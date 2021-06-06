 

Мнение: О крайнем сроке, оставшемся Путину

06.06.2021, 2:56, Разное
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Теперь всё окончательно становится ясно. И хотя гадать о сроках земных для Владимира Путина становится моветоном из-за соловьиных трелей одного известного профессора, в данном случае мы имеем дело совсем не с балаболом-либералом. А с человеком, за свои слова ответственным. И в силу его положения в российской элите, не прислушаться к таким высказываниям было бы верхом беспечности. Там за каждой фразой власть больших денег.

Очень больших.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил на полях Петербургского международного экономического форума, завершившегося накануне, что западные санкции «страшны и эффективны». Хотя и они, безусловно, «имеют свои границы, свои возможности». А значит, их можно разрулить.

Тем более, что россияне… «просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живём. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть». И, собственно, Западу это не удалось: максимум, на что он оказался способен, – «серьёзно помучить» российских олигархов и создать ряд сложностей для их предприятий. Впрочем, сложностей более-менее преодолимых.

Из этого следует, по мнению одного из пострадавших олигархов, что западные #санкции продлятся максимум «ещё следующие два-три года». А потом коллективному Западу придётся признать очевидное: в споре о том, «кто победит — холодильник или телевизор в России», президент РФ Владимир #Путин уже победил.

Причём с разгромным счётом. У Владимира Путина «сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», – заявил хозяин «Русала». И это, разумеется, констатация очевидного.

За семь лет после спецоперации #Крымнаш было уже немало поводов убедиться, что ни заговора олигархов, ни бунта нищих, ни даже майдана иноагентов в России не будет. И что действующий президент Владимир #Путин, опираясь на консенсус силовиков, будет стараться максимально продлить и расширить свои полномочия. Ибо, действительно, ассоциирует себя с Россией и полагает, что страна без него рухнет.

Поэтому, да. Сговорившись, крупный российский #капитал выдал нынешнему хозяину Кремля карт-бланш не только на думские, но и на следующие президентские выборы. В обмен, как представляется, на постепенное улаживание и разруливание взаимоотношений с Западом на условиях смягчения санкционного давления. За девять лет это вполне возможно сделать.

Если же нет, то… Понятно ведь, почему карт-бланш действует только до 2030-го, а не до 2036 года?

И ещё вопрос. А если всё же станет понятно, что #Запад не отступит, уже российская олигархия получит карт-бланш на дворцовый переворот?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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