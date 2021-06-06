Президента Болгарии сносит влево

Для борьбы с «проатлантической» партией и ее лидером он использует назначенное им до внеочередных выборов «техническое» правительство, состоящее из его сторонников.



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Болгария на политическом распутье: репутация проатлантической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), формально выигравшей парламентские выборы 4 апреля с 25 процентами голосов, истрепалась настолько, что ни одна из остальных пяти партий-победителей не сочла возможным войти с ней в необходимую для создания правительства коалицию. Президенту Румену Радеву пришлось распустить, согласно конституции, 45-й — самый короткий в истории страны — парламент и назначить внеочередные выборы в Народное собрание. Они состоятся 11 июля.

Сочувствующий социалистам Радев, при их поддержке пришедший к власти в 2016 году, полагает, что у левых появляется возможность взять реванш за провал народных протестов прошлого лета. Тогда по призыву президента «Долой мафию!» на площади болгарских городов вышли сотни тысяч людей. Став первым главой государства, бросившим вызов собственному правительству, Радев гневно клеймил установившиеся при правительстве ГЕРБа порядки, требуя изгнать из исполнительной власти и прокуратуры «мафию» и подчеркивая, с удачным использованием риторики собственных оппонентов, что это «бой за достоинство, за детей, за свободную, современную и европейскую Болгарию». Премьер Бойко Борисов, он же лидер ГЕРБа, нес, по утверждению президента, персональную ответственность за разгул беспардонной коррупции, а также потворство национальному олигархату.

Горизонтальная природа стихийных выступлений 2020 года с самого начала не сулила им действенных побед, и все-таки они оставили в обществе глубокое эмоциональное впечатление. На нем строится теперешний расчет Радева: предоставить новый шанс левым силам, вовсе удалив с политической арены Борисова и искоренив порожденные его правлением политические обычаи. Электоральная конъюнктура дала в руки Радеву эффективный инструмент: им стало техническое (здесь его называют «служебным») правительство, лично президентом назначенное на период до следующих выборов и ему подконтрольное.

Акция протеста в Софии. Фото: ЕРА

Другими словами, на это время Радев становится также и главой исполнительной власти.

Возглавил кабинет бригадный генерал Стефан Янев, советник Радева по вопросам безопасности и обороны, в свое время — военный атташе Болгарии в США. Выправка этого широкоплечего человека прямо говорит о его профессии. Министром внутренних дел (исключительно важная позиция в обществах, склонных, как Болгария, к персоналистским режимам) стал Бойко Рашков. В социалистические годы он был следователем ДС (аналог советского КГБ), затем депутатом Народного собрания от Болгарской соцпарии (БСП) — наследницы коммунистов. Едва заняв нынешнее кресло, Рашков публично применил к политическим и государственным функционерам, работавшим «под Борисовым», термин «бывшие люди»; так коммунисты называли тех, кого репрессировали и уничтожали, и в Болгарии эти слова до сих пор вызывают дрожь. Министерство обороны доверено Георгию Панайотову. Некогда постоянный представитель Болгарии в ООН, он в свое время окончил магистратуру по политологии в МГИМО. На МИД поставлен профессиональный дипломат Светлан Стоев, за плечами которого Дипломатическая академия в Москве, где он учился еще в 90-х.

Демонтаж режима Борисова ведется в разных эшелонах. Уволен директор Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Димитр Георгиев: официально — за «политическую мотивированность» действий, но на самом деле, считают в политических кругах, в связи с разоблачением сети российских шпионов в апреле. Премьер Янев затребовал себе полное досье по этому делу; есть сведения, что один из участников той группы — его человек. Бывшей исполнительной власти вменяется незаконное прослушивание тридцати с лишним политиков и чиновников (включая нынешнего премьера Янева) перед прошлыми парламентскими выборами с целью повлиять на их результат. Следствие, находящееся в самом разгаре, может иметь судебную перспективу. Происходят перемены и на местах: назначены новые руководители почти в каждой из 28 областей страны, причем многие из них имеют армейский опыт или работали в органах МВД.

Временный премьер-министр Болгарии Стефан Янев. Фото: ЕРА

Президент Радев никогда не давал оценок политике Москвы, но и не возмущался, если его называли кремлевским лоялистом.

Впрочем, молчание иногда красноречивее действий: неоднократные обвинения болгарской прокуратурой конкретных сотрудников российской военной разведки, чьи действия на территории Болгарии имели следствием отравление болгарских жителей и взрывы на военных заводах, не исторгли из Радева ни звука, равно как и регулярные высылки российских дипломатов за шпионаж. По поводу разоблачения российской разведсети, когда молчать стало невозможно, Радев сказал только одно: ответственность лежит на государственных органах, выдавших им допуск к секретной информации. Дело дошло до того, что глава болгарского государства тайно (!) проголосовал в начале мая за натовскую декларацию с осуждением РФ (она была принята на саммите глав государств «Бухарестской девятки», объединяющей страны восточного фланга НАТО) — в сообщении о встрече, которое было опубликовано на сайте его администрации, эта деталь отсутствовала.

Насколько реален ренессанс левых партий Болгарии? В апреле они выступили исключительно плохо: БСП с 14 процентами с позором уступила насиженное за двадцать лет второе место в парламенте новичку — партии «Есть такой народ» (17%) во главе с народным любимцем, певцом и телеведущим на одном из популярных кабельных каналов ТВ Слави Трифоновым. Открыто прокремлевские партии к четырехпроцентному парламентскому барьеру не подошли и близко.

Сейчас левые сколачивают предвыборные коалиции. БСП берет под свое крыло партию «Альтернатива болгарского возрождения» (АБВ) бывшего президента Георгия Пырванова, гражданскую платформу «Нормальное государство» и «Движение 21» — формирования, которые сами по себе малозначительные. Примерно такие же составили еще одну коалицию под претенциозным названием «Левый союз за чистую и святую республику». Самой известной там является партия «Возрождение Отечества» под руководством главы «Национального движения русофилов Болгарии» Николая Малинова, привлекавшегося к уголовной ответственности за шпионаж в пользу России; но и она на выборах в апреле набрала менее полупроцента голосов. Секретарем коалиции стал Жан Виденов (в 1991–96 гг. — лидер БСП, в 1995–97 гг. — глава кабинета). Его премьерство ознаменовалось небывалым финансово-экономическим кризисом и массовыми протестами.

Новые выборы вряд ли изменят политические предпочтения болгарского электората: социологические опросы предвещают июльским выборам примерно такие же результаты, как весной. Однако сторонники европейского развития Болгарии не на шутку обеспокоены тем вектором, который придает политике страны сосредоточение, пусть временное, исполнительной власти в руках пророссийского политика — тем более что осенью предстоят еще и президентские выборы. Едва ли Радев, даже если он выиграет второй срок, в обозримом будущем предпримет реальные шаги по выведению страны из ЕС и НАТО, пишет известный публицист Пламен Асенов. Однако легко представить себе, как он создает и поддерживает противоречия внутри ЕС и НАТО, в том числе по теме отношения к России.

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

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