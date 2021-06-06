Ретро, которое всегда в моде. Атлас и платки на голову вернулись из 70-х

Эпоха 70-х принесла нам много интересных тенденций, которые пользуются популярность в 2021 году. Отлично смотрятся платья с этническими принтами, одежда в стиле бохо, яркие сапоги выше колена, интересные аксессуары и много других вариантов. Вот несколько интересных тенденций в стиле ретро, которые пользуются большой популярностью в 2021 году.

Платок (главное фото)

Этот аксессуар понравится всем, кто предпочитает минимализм. Отлично смотрится достаточно простой наряд, подчеркнуть который можно, повязав на голову платок из атласа.

Платье-миди

Красивое, стильное и лаконичное платье монохромного цвета смотрится очень интересно. Дополнить такой наряд можно сапогами с напуском, подобранными в тон своему наряду. Это отличный вариант на весну.

Жемчуг

Жемчуг сейчас пользуется очень большой популярностью. Это одна из тенденций в ювелирном деле, которая обязательно возникает каждое десятилетие. В 70-х годах носили длинные жемчужные ожерелья с блестящими атласными платьями.

Цветочный принт

Платья с цветочным принтом являются интересным и стильным вариантом, который отлично подойдет на весну или лето. Хорошо смотрится модель с объемными рукавами и оборками.

Платья с запахом

Этот наряд периодически становится в центре внимания и является одним из модных трендов. Такое платье обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины.

Брючный костюм

С каждым годом брючный костюм становится все более популярным и актуальным.

Эта тенденция пришла к нам из 70-х годов. Достаточно только взглянуть на этот роскошный белый костюм с галстуком.

Легкий льняной костюм

Этот наряд выглядит очень красиво и идеально подходит для лета, так как он выполнен из легких тканей. Отлично смотрится такой костюм, выполненный в светлых тонах.

Сапоги выше колена

Это модный тренд, который пришел к нам из 70-х годов. Отлично смотрятся сапоги на среднем каблуке.

Вязаные вещи со слоганом

Эффектно выглядят вязаные наряды со слоганом. Их можно легко найти во всевозможных интерпретациях.

Атласное платье комбинация

Это отличный наряд, который подойдет как для повседневной носки, так и для вечернего выхода. Сейчас платье-комбинация в стиле 70-х годов снова возвращается в моду.