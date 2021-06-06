Рис будет пушистым. Никаких лишних специй, только соль и вода

Рис является основой многих блюд, а также одним из самых популярных гарниров. Поэтому важно приготовить его вкусным и рассыпчатым. Однако часто отваренный рис получается липким и невкусным. Мы расскажем вам несколько секретов, благодаря которым у вас получится идеальный пушистый рис.

Что понадобится

Для приготовления воздушного риса вам нужно взять:

мерный стакан;кастрюлю с крышкой (крышка должна плотно закрываться);рис (любой, какой вам больше нравится);соль;деревянную ложку;вилку.

Как приготовить

Сначала хорошо промойте рис, затем налейте в кастрюлю воду. Соблюдайте пропорцию 1 и 3/4 стакана воды на один стакан риса. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите воду до кипения. Теперь добавьте туда одну чайную ложку соли.

Далее в кипящую воду отправьте промытый рис.

При помощи деревянной ложки сразу же перемешайте рис, чтобы избежать образования комочков. Перемешивать крупу следует только один раз. Делать это нужно аккуратно. Если будете перемешивать слишком сильно, рис в итоге может получиться липким.

Теперь кастрюлю нужно накрыть, причем важно убедиться, что крышка прилегает плотно. Огонь уменьшите до минимума. Крупе дайте сначала покипеть примерно восемнадцать минут. Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте рис пропариваться под крышкой не менее пяти минут.

Непосредственно перед тем как подавать, аккуратно взбейте его вилочкой. Это нужно для того, чтобы зерна отделились друг от друга. Теперь к такому гарниру вы можете добавить мясо, рыбу или овощи.

Совет

Чтобы у вас получился хороший результат, нельзя открывать кастрюлю и перемешивать рис в процессе приготовления.

Если вы перемешали рис до подачи на стол, накройте кастрюлю сложенным в несколько раз полотенцем, закройте крышкой и пока отставьте. Этот трюк позволит впитаться в полотенце лишнему конденсату и не даст рису слипнуться.