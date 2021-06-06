 

В ЛНР обвинили ВСУ в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе

06.06.2021, 2:43, Новости дня
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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.

«Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-ой бригады ВС Украины берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая гора и Паньковка», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.

Кроме того, он заявил, что украинские военные установили станции радиоэлектронной борьбы близ Золотого в Донбассе.

«В районе населенного пункта Золотое 4 июня мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ», – сказал представитель пресс-службы.

Он призвал международных наблюдателей обратить внимание на действия украинской стороны.

Ранее в ЛНР заявили о подготовке боевых позиций украинскими силовиками в Донбассе.



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