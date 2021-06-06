Названы альтернативы доллару для хранения сбережений
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Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов рассказал, какими валютами можно заменить доллар, чтобы хранить сбережения.
Маслов отметил, что на фоне ослабления доллара многие россияне задумываются о переводе сбережений в другие валюты. Следует выбирать валюту развитой не ресурсозависимой страны, соблюдающей международные требования и стандарты для исключения «пугающих» факторов волатильности, вроде цен на сырье и геополитики. Кроме того, такая валюта должна укрепляться по отношению к рублю и быть стабильной, сказал он.
В частности, Маслов предлагает евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк, которые доступны в любом банковском приложении или обменнике. Кроме того, внимания заслуживают валюты развивающихся стран. Однако в этом случае надо учитывать возможные риски, включая те, что связаны с политической непредсказуемостью, передает «Прайм».
Напомним, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявлял, что сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля. На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении.
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