 

Фонд Буша согласился принять 5 млн долларов от китайских лоббистов

06.06.2021, 2:42, Новости дня
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Фонд по американо-китайским отношениям покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего и Фонд по обменам между Китаем и США (CUSEF) заключили соглашение на 5 млн долларов, сообщают СМИ.

Axios сообщает, что соглашение было заключено на период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года. Китайская сторона обязалась выплатить грант в 5 млн долларов – по 1 млн в год. Также соглашением предусмотрены конструктивные, надежные, взаимовыгодные и политически устойчивые отношения.

CUSEF считается инструментом влияния Китая. В частности, он финансировал кампании в США по влиянию на мнение ключевых аудиторий о политике Китая в Тибете. Фонд Буша, хоть и выступал с критикой в адрес Китая, по ряду важных геополитических направлений поддерживал Пекин, передает РИА «Новости».

Представитель фонда Буша Лесли Рейган заверила, что тот «придерживается очень строгой независимой позиции практически по всем главным аспектам отношений между США и Китаем».



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