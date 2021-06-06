 

Самые быстрые в мире жесткие диски MACH.2 производить дешевле, чем обычные HDD

06.06.2021, 2:36, Новости дня
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Источники в компании Seagate «слили» в сеть стенограммы, на которых зафиксированы выступления руководителей, обсуждавших дальнейшую судьбу сверхбыстрых жестких дисков MACH.2.

Из представленных материалов видно, что себестоимость данных изделий уже значительно иже, чем у обычных HDD. В разговоре часто упоминаются накопители емкостью 30 Тб, которые только могут выйти на рынок в недалеком будущем.

Кстати, эксперты напоминают, что такие же диски емкостью 14 Тб найти практически невозможно. Кроме прочего, MACH.2 отличаются высокой скоростью передачи данных. Здесь она может достигать 524 Мб/с. Секрет в том, что диск выпускается с двумя независимыми головками. Также высокую скорость обеспечивает шина SATA.



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