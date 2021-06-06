30% клиентов Steam используют устройства с процессорами AMD

За последний год доля клиентов платформы Steam, использующих устройства на процессорах AMD, выросло в полтора раза. Об этом сообщили представители компании, отчитываясь о результатах своей работы.

Если год назад их было 20%, то сегодня – уже 30%, отметили менеджеры Steam. Также они рассказали, что 30,3% пользователей имеют на своих гаджетах шестиядерные процессоры. Четырехъядерные установлены только у 4,62% клиентов.

А по видеокартам сложилась совсем иная картина. Три четверти используют продукцию компании Nvidia. На долю AMD приходится чуть более 16%, у Intel же еще вдвое меньше. Самая популярная модель графического ускорителя – GeForce GTX 1060. Она установлена у 8,95% пользователей.