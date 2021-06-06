Объем и здоровье волос: какие вещества необходимы для роскошной шевелюры

Если волосам не хватает требуемых питательных веществ для их оптимального роста, то никакие средства по уходу и методы лечения не смогут помочь. Питательные вещества, в частности, такие как минералы, витамины, нутриенты, белки, а также полиненасыщенные жиры помогают стимулировать волосяные фолликулы. Это помогает ускорить рост волос, а также вернуть им красоту и здоровье. Вот некоторые продукты, которые делают пряди более густыми и сильными.

Белок и аминокислоты

Волосы состоят в основном из протеина кератина. А аминокислоты представляют собой строительные блоки белков. Аминокислоты серы, в частности, такие как метионин и цистеин, являются важным строительным материалом.

Скорость роста прядей и диаметр стержня волоса во многом зависят от цистеина. Следовательно, чтобы пряди оставались красивыми и здоровыми, нужно потреблять примерно 0,8-0,9 г белка на каждый кг тела.

Лучшими источниками растительного белка являются фасоль, горох, чечевица, соя, семена тыквы, гречка, коричневый рис, миндаль, арахис. Для получения животного белка стоит потреблять индейку, говядину, курицу, рыбу, яйца и молочные продукты.

Омега-3

Эти полиненасыщенные жирные кислоты помогают уменьшить воспаление, а также улучшить рост волосяных фолликул. Проведенные исследования доказали то, что рыбий жир, полученный из макрели, способствует росту волос благодаря активации фазы роста фолликулов.

Лучшими источниками Омега-3 считаются скумбрия, семена льна, лосось, грецкие орехи, тунец, масло оливы, ростки пшеницы.

Антиоксиданты

Ультрафиолетовое излучение, воспаление и нездоровый образ жизни могут привести к окислительному стрессу. Антиоксиданты помогают снизить этот окислительный стресс и его воздействие на рост и состояние волос.

Нужно потреблять продукты, содержащие в своем составе витамины А, С и Е. Они обладают антиоксидантыми свойствами, помогающими устранить вредные свободные радикалы и уменьшают окислительный стресс. Полезными источниками антиоксидантов является свекла, брокколи, тыква, лайм, арбуз, масло оливы, грейпфрут, морковь.

Витамины

Витамины являются важными питательными веществами, способствующими росту волос. Они помогают в лечении алопеции без рубцов или облысения по женскому типу.

Очень полезными является биотин или витамин В7. Он просто необходим для правильного роста волос и ногтей. Проведенные исследования показали, что 38% женщин, жаловавшихся на выпадение волос, имели дефицит биотина. К недостатку этого вещества могут привести генетические факторы, табакокурение, проблемы с кишечником, потребление спиртных напитков. Также недостаток этого вещества может спровоцировать беременность и грудное вскармливание.

Основными источниками биотина являются свиная печень, курица, сыр, молоко, помидоры, картофель, яблоко.

Витамин В6 может помочь уменьшить облысение по женскому типу. А дефицит витамина В12 может спровоцировать выпадение волос. Именно поэтому, стоит потреблять продукты, содержащие эти вещества. Лучшими источниками будут рыба, молоко, бобовые, яйца, шпинат.

Пантотеновая кислота или витамин В5 играет решающую роль в росте волос. Он обладает противовоспалительными свойствами, регулирует работу сальных желез, увлажняет пряди и ускоряет выработку меланина. Сочетание витамина В5 и сульфата цинка помогает контролировать процесс выпадения волос у женщин. Кроме того это способствует профилактике и лечению седых волос. Лучшими источниками является печень, грибы, бобовые, соя, молоко, листовые овощи.

Витамины В1, В2 и В3 способствуют росту волос, а также препятствуют их преждевременному выпадению. Лучшими источниками являются говядина, свинина, индейка, печень, брокколи, спаржа, орехи, семена и крупы.

Недостаток фолиевой кислоты или витамина В9 в организме часто встречается у людей с очаговой алопецией. Употребление продуктов, богатых этим веществом, помогает уменьшить выпадение волос. Лучшими источниками являются салат, брокколи, чечевица, шпинат, авокадо, апельсины, орехи.

Минералы

Для здорового роста волос и уменьшения процесса их выпадения требуется достаточное потребление продуктов с минералами, которые играют важную роль в росте волос.

Дефицит железа в организме достаточно распространен у женщин. Это также связано с выпадением волос. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно потреблять продукты, богатые железом. К ним относятся свинина, чернослив, говядина, абрикосы, некоторые злаки, финики.

Селен, медь и магний могут помочь снизить риск возникновения очаговой алопеции. Эти минералы также требуются для выработки гормонов щитовидной железы, а также предотвращения гипотиреоза, связанного с выпадением волос. Лучшими источниками будут печень, тунец, яйца, бобовые, семена, шоколад.

Установлено, что у людей с очаговой алопецией уровень цинка достаточно низкий. Этот микроэлемент является активатором ферментов и влияет на цикл волос. Его недостаток может привести к замедлению роста волос и их выпадению. Лучшими источниками являются омары, орехи, сыр, крабы, молоко, крупы.

Микроэлементы

Микроэлементы, в частности, такие как йод и кальций играют важную роль в росте волос. Кальций просто необходим для стимуляции волосяных фолликулов, а йод помогает в правильном функционировании щитовидной железы.

Лучшими источниками этих микроэлементов будут морские водоросли, рыба, йогурт, сыр, зеленые листовые овощи, йодированная соль и злаки.

Жидкости

Потребление жидкости также оказывает влияние на рост волос. Выпивать нужно не менее 1,5 л воды ежедневно. Также можно повысить потребление жидкости в виде супа, сока, кофе и чая.

Все эти питательные вещества помогут улучшить здоровье волос и усилить их рост, а также предотвратить выпадение.

Стоит ли принимать специальные добавки?

Добавки требуются при напряженном образе жизни или недостаточно хорошем питании. Фолиевая кислота, железо, поливитамины и Омега-3 являются самыми лучшими добавками, способствующими росту волос. Принимать их нужно в соответствии с предписанной дозировкой.

Продукты, содержащие аминокислоты, витамины и минералы, помогают сохранить волосы здоровыми, а также укрепить корни. Кроме того, вместо химических средств стоит делать натуральные маски для волос.