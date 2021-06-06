Почему женщинам нужно носить юбки и брюки без застежек спереди

Избыточный вес, лишние волоски на лице, проблемы с зачатием и менструальным циклом – самые частые проблемы, которые беспокоят современных женщин. А ведь никто из них не может предположить, что во всем виноваты любимые джинсы или брюки.

Застежка спереди

Всем девушкам известно, что если надеть брюки, у которых застежка сбоку, то они визуально увеличат живот. Он появится даже у худышек. Вот поэтому мы их так не любим и отдаем предпочтение брюкам и джинсам, которые застегиваются спереди. Как оказалось, зря мы так делаем.

Если в брюках или юбке застежка расположена спереди (по мужскому типу), то подобная одежда приводит к гормональному дисбалансу и наполняет женщину мужской энергией. Об этом правиле знали еще наши предки, поэтому женщины чаще всего носили юбки без застежек.

Исследования

Медики утверждают, что женщинам, которые планируют ребенка, нужно совсем отказаться от брюк, либо же выбирать те модели, где молния находится сбоку или сзади. Как показывает практика, девушки, которые постоянно носили любимые джинсы, что застегивались спереди, долго не могли зачать ребенка, а также страдали различными заболеваниями. Как только они переставали носить эту одежду, все со временем приходило в норму.

Изучать этот феномен принялись врачи-инфекционисты из Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского. В ходе экспериментов было установлено, что застежка спереди действительно может быть первопричиной инфекционных гинекологических заболеваний.

Возьмем, к примеру, обычные джинсы. Зачастую у них железная молния, рядом с которой вшиты несколько слоев ткани и тесьма. Такая особенность кроя создает плохую вентиляцию, и если температура окружающей среды будет выше оптимального минимума, то в области бикини тоже повысится потоотделение, которое часто является первопричиной грибковых заболеваний у женщин. Обычно это простые инфекции, которые быстро лечатся, но им свойственно возвращаться снова и снова, если первопричина (а именно брюки, застегивающиеся спереди) не будет устранена.

Почему так важно носить юбки?

Ношение юбок несет не только пользу женскому здоровью, но имеет в своей основе сакральный смысл.

Благодаря этому предмету гардероба женщина подключается к энергетическому полю земли, которая олицетворяет материнство и изобилие. Эта энергия накапливается в матке, и девушка, наполненная такой энергией, становится заботливой, нежной и любящей, чем и привлекает внимание мужчин. Но стоит ей снова надеть брюки, как она перекроет связь с землей и лишит себя энергии.

Взаимодействие полов

Биоэнергетики считают, что неправильный выбор одежды влияет и на взаимопонимание в отношениях. Мужчины берут мужскую энергию из Космоса, которую получают через голову; женщины – из земли. Если мужчина и женщина находятся в паре, то между ними должен происходить обмен энергиями. И если женщина не может подключиться к энергетическому полю земли, не может наполниться энергией, то ей не чем будет поделиться с мужчиной. В результате того что в паре нет этой нежной, плодородной, мягкой и любящей женской энергии, а в основном присутствует мужская, и возникают конфликты.

Какой длины должна быть юбка и как ее правильно надевать?

Кажется, что только наши бабушки помнят, что надевать и снимать юбку нужно через голову, мы же чаще всего делаем это через ноги. В этой процедуре все тоже подвязано на энергиях. Если снимать юбку через голову, вся накопленная за день энергия остается в теле женщины. Если же снимать через ноги, то энергия уйдет обратно в землю.

Чем юбка длиннее, тем больше энергии она сможет собрать. Короткая же юбка, или, как сейчас принято говорить, мини, энергии соберет мало, зато привлечет массу похотливых взглядов, а это приличной женщине совсем не нужно.