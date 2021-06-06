 

В Москве из магазина украли бутылку алкоголя стоимостью более 250 тыс. рублей

06.06.2021, 1:46, Новости дня
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Бутылку элитного алкоголя стоимостью 251 тыс. 100 рублей украли из магазина на улице Пречистенка в Москве, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным МВД, 3 июня в 22.55 поступило заявление от гражданки 1982 года рождения, которая является руководителем магазина на улице Пречистенка. «Она обнаружила, что на одной из витрин отсутствует алкогольный напиток… По оценке обратившейся в полицию женщины, размер материального ущерба – 251 тыс. 100 рублей», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По его словам, владелица магазина утверждает, что бутылку алкоголя украли 18 мая, 19 мая она обнаружила пропажу, но обратилась в полицию только 3 июня. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие.

Ранее депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина сообщила, что у нее украли велосипед.



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