Лидер Little Big осудил «фашистов» за «гнобление» Манижи

Лидер группы Little Big Илья Прусикин резко высказался о тех, кто «гнобил» певицу Манижу за ее песню Russian Woman для «Евровидения–2021».

В сторис Instagram он осудил тех, кто говорил «г***!» и устраивал «гнобление», когда «Манижа выпустила песню». «Вы гнобите девочку из-за песни, – сообщил он. – Г*** – в ваших головах, не в песнях, а в ваших головах».

Прусикин заявил, что «любое творчество имеет право на существование». По его словам, необходимо «порицать плохие поступки, а не творчество». Он подчеркнул, что «оскорбление и мнение» – это «кардинально разные вещи».

«Если ты думаешь, что твое мнение единственно верное, а все остальные – неправильно думающие, тупые идиоты, то у меня для тебя плохая новость – ты фашист», – сообщил Прусикин.

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Напомним, Манижа заняла девятое место на конкурсе. Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. При это в РФ многие выступили с критикой ее песни. Так, телеведущий Владимир Соловьев обвинил исполнительницу в предательстве национальной культуры.