 

Лидер Little Big осудил «фашистов» за «гнобление» Манижи

06.06.2021, 1:46, Новости дня
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Лидер группы Little Big Илья Прусикин резко высказался о тех, кто «гнобил» певицу Манижу за ее песню Russian Woman для «Евровидения–2021».

В сторис Instagram он осудил тех, кто говорил «г***!» и устраивал «гнобление», когда «Манижа выпустила песню». «Вы гнобите девочку из-за песни, – сообщил он. – Г***  – в ваших головах, не в песнях, а в ваших головах».

Прусикин заявил, что «любое творчество имеет право на существование». По его словам, необходимо «порицать плохие поступки, а не творчество». Он подчеркнул, что «оскорбление и мнение» – это «кардинально разные вещи».

«Если ты думаешь, что твое мнение единственно верное, а все остальные – неправильно думающие, тупые идиоты, то у меня для тебя плохая новость – ты фашист», – сообщил Прусикин.

Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику.

Напомним, Манижа заняла девятое место на конкурсе. Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. При это в РФ многие выступили с критикой ее песни. Так, телеведущий Владимир Соловьев обвинил исполнительницу в предательстве национальной культуры.



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