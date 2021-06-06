 

Масштабные учения с участием военных НАТО завершились в Эстонии

06.06.2021, 1:46, Новости дня
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В Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм», в которых приняли участие военные НАТО, сообщил главный штаб сил обороны страны.

Командующий учениями генерал-майор Индрек Сирель заявил, что «цели учений были достигнуты». Он пояснил, что «восстанавливают режим учений в силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса». По его словам, оказалось «сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше». Учения посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, а также инспекторы вооруженных сил России, передает РИА «Новости».



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