Масштабные учения с участием военных НАТО завершились в Эстонии

В Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм», в которых приняли участие военные НАТО, сообщил главный штаб сил обороны страны.

Командующий учениями генерал-майор Индрек Сирель заявил, что «цели учений были достигнуты». Он пояснил, что «восстанавливают режим учений в силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса». По его словам, оказалось «сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше». Учения посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, а также инспекторы вооруженных сил России, передает РИА «Новости».