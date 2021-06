“Большая семерка” договорилась о налоге для компаний-гигантов. Соглашение называют историческим

“Министры финансов G7 после долгих лет дискуссий достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку”, – сказал он.

At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.

The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

В релизе, опубликованном на сайте G7, говорится, что министры согласовали минимальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%.

Reuters отмечает, что в первую очередь договоренность отразится на таких компаниях как Amazon и Google. Она уменьшит их заинтересованность переводить доходы в офшорные зоны, пишет агентство.

Сунак пояснил, что цель соглашения – создание равных условий для глобальных компаний.

Новые правила заставят компании оплачивать налоги в тех странах, где они продают свои продукты и услуги, а не там, где они в конечном итоге декларируют доходы, объясняет ВВС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—