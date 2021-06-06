 

“Большая семерка” договорилась о налоге для компаний-гигантов. Соглашение называют историческим

06.06.2021, 1:34, Новости дня
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“Министры финансов G7 после долгих лет дискуссий достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку”, – сказал он. 

 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.

The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

В релизе, опубликованном на сайте G7, говорится, что министры согласовали минимальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%. 

Reuters отмечает, что в первую очередь договоренность отразится на таких компаниях как Amazon и Google. Она уменьшит их заинтересованность переводить доходы в офшорные зоны, пишет агентство. 

Сунак пояснил, что цель соглашения – создание равных условий для глобальных компаний. 

Новые правила заставят компании оплачивать налоги в тех странах, где они продают свои продукты и услуги, а не там, где они в конечном итоге декларируют доходы, объясняет ВВС. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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