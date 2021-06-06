В центре Кургана на мусорные баки у магазинов повесили замки

…из-за большого спроса на просроченную продукцию у бездомных.

В центре Кургана на мусорные баки возле магазинов «Монетка» и «Пятерочка» повесили замки. Такое решение обусловлено большим спросом бездомных и пенсионеров на продукцию с истекшим сроком годности, сообщает Znak.com

Фото: Никита Телиженко / Znak.com

Продавцы магазина «Монетка» на Советской, 136 пояснили изданию, что

«это сделано, чтобы бездомные и пенсионеры не растаскивали грязь».

Несмотря на то, что всю просроченную продукцию утилизировали, залив хлоркой, местные жители по-прежнему берут продукты из мусорных баков.

Аналогичная ситуация происходит и у «Пятерочки» на Пролетарской, 11. Неликвидная продукция хранилась на улице в специальном боксе, но эта мера оказалась несостоятельной — люди выламывали металлические двери.

—