Как понять, что ребенок психически и умственно готов к школе: советы психологов

Школа – важнейший этап для ребенка, который приносит первые значительные изменения в его жизнь. Ребенок попадает в новый, незнакомый коллектив, где ему предстоит выстраивать новые социальные связи. На школу ребенок может реагировать негативно. Если такое происходит, значит, он еще не готов к переменам ни морально, ни физически. Будет ли нагрузка серьезной, помогают определить психологи с помощью специальных тестов, которые позволяют найти слабые стороны и устранить их за три летних месяца.

Определение уровня психосоциальной зрелости

Сейчас многие школы практикуют встречу будущего первоклассника со школьным психологом, который проводит тестовую беседу и задает несколько вопросов в форме анкеты. За каждый вопрос-ответ полагается один балл. В итоге все баллы суммируются и делается вывод о том, готов ли ребенок к социальной жизни, сможет ли ориентироваться среди незнакомых людей.

Нужно отметить, что результаты таких встреч являются всего лишь предварительными. Полную картину можно получить только после диагностики ребенка и проверки его на школьную зрелость. На этот случай существует несколько специально разработанных тестов, которые определяют интеллектуальное развитие ребенка, способность к мышлению, памяти и речи. Примерами являются следующие методики.

Имитация написанного текста

Для прохождения этого теста ребенок получает лист бумаги и ручку. На листе написано одно короткое предложение, которое малыш должен повторить и переписать в первоначальном виде на другой стороне листа. Не нужно придавать внимание почерку, здесь каллиграфия не имеет значения. Важно другое. В школе детям предстоит часто выполнять однообразную работу. Для этого нужны усердие, усидчивость и воля.

Такой тест как раз и позволяет специалисту выявить наличие и силу данных качеств через подражание первоначальному варианту. Параллельно специалист следит за моторикой рук и координацией в пространстве. Показатели очень важные. Они нужны для того, чтобы ребенок осваивал письмо без проблем.

Оценка мышления и речи

На этом этапе дошкольнику нужно придать словам в единственном числе форму множественного числа. Задание очень важное, которое помогает психологу определить, может ли ребенок различать понятия множественности, определять грамматические конструкции, правильно использовать существенные в различной форме. Если ребенок допускает больше ошибок, чем нужно, это повод для дополнительных занятий по развитию речи. Это могут быть чтение и пересказ, беседа или различные игры с лингвистическим уклоном. Уровень развития ребенка напрямую влияет на усвоение новой информации, что, в свою очередь, серьезно отражается на общении с одноклассниками и сверстниками в целом.

Методика умозаключения

В этом случае будущему первокласснику нужно подобрать пару к определенному слову, например: огурец – овощ. Выбирать нужное слово нужно будет из целой строчки различных слов. Такая методика позволяет специалистам оценить способность ребенка приходить к логическим выводам, ориентируясь на образец. Тест показывает уровень мышления, который должен выявлять логические связи между близкими по значению словами. Например, ребенок должен уметь к существительному подобрать подходящее определение. Каждое новое задание немного меняется, но суть остается та же.

Психолог внимательно наблюдает, как быстро его подопечный начинает выстраивать логическую цепочку самостоятельно, без помощи психолога. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для ребенка и родителей. Значит, в будущем малыш сможет так же быстро и качественно усваивать новую информацию и делать успехи в учебе.