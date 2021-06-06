 

Во Владивостоке подростка насмерть придавило упавшей плитой

06.06.2021, 0:48, Новости дня
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В заброшенном здании во Владивостоке обнаружено тело 14-летнего ребенка, которого насмерть придавило упавшей плитой, информирует СУ СК по региону.

По данным следствия, в субботу в заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело подростка. Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. «По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Первомайского района Владивостока также организовала проверку по факту гибели подростка из-за обрушения стены заброшенного здания. Прокуроры дадут правовую оценку мерам, принятым собственником, чтобы ограничить доступ к заброшенному и разрушающемуся строению, представляющему опасность, передает РИА «Новости».

Ранее в Барнауле с балкона 15-го этажа дети сбросили пятилитровую бутылку с водой и попали в 11-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с переломом позвоночника.



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