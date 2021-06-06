В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.

По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».

Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.