Белоусов озвучил размер внешнего долга России

Внешний долг РФ составляет около 5% ВВП, это «очень мало», сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

На встрече с молодежью в рамках ПМЭФ он сообщил, что «государственный внешний долг составляет сейчас меньше 80 млрд долларов», передает ТАСС.

«Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем», – сказал он, добавив, что «корпоративный долг сейчас около 380 млрд долларов». Белоусов отметил, что восстановление экономики РФ опережает прогнозы примерно на два месяца.

Напомним, Счетная палата сообщала, что государственный долг РФ за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей, или 17% ВВП.