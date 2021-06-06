“Слезы – это, возможно, единственная искренняя вещь”. Экс-пленник “Изоляции” Асеев об “интервью” Протасевича

Такое мнение в комментарии Общественному высказал журналист и бывший заложник боевиков “ДНР” Станислав Асеев, которого удерживали в подпольной тюрьме “Изоляция”.

“Я думаю, что это было искренне. Возможно, единственная искренняя вещь в этом интервью. Его просто довели до такого состояния. Но это вовсе не связано с тем, что он во время этого говорил. То есть слова и рациональная сторона этого интервью, которое ему подготовили в какой-то мере, – это одно. А то, что человека просто довели до такого состояния, понимая, что он не знает, что с ним будет и что будет с его любимой девушкой, чем это все закончится, и он должен сказать такие слова о людях, с которыми вчера работал, – это очень сложно говорить. Поэтому я думаю, что это действительно искренние эмоции”, – сказал он.

Ассев напомнил, что сам в 2018 году дал интервью телеканалу “Россия 24”.

“Меня, собственно, усадили в то кресло для интервью не угрозами, что “мы тебя сейчас будем пытать, бить в “Изоляции”. Они сказали: “У тебя здесь есть мама, не забывай об этом, и ты сейчас можешь ее увидеть просто в соседней камере”. Я думаю, что точно такой же аргумент, только относительно его девушки, применили к Роману. А то, что мы можем увидеть какие-то элементы физического насилия, – я подчеркиваю, что именно элементы, потому что мы не знаем вообще, что с его телом там, возможно, он весь синий на самом деле под рубашкой, под брюками, но даже то, что уже можно увидеть, связано с тем, что они просто получали удовольствие от того, что поймали наконец такого человека и просто должны были каким-то образом сорваться на нем”, – добавил журналист.

Контекст:

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики “ДНР” подтвердили, что “арестовали” журналиста и открыли против него “уголовное дело” за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала “Россия 24” вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона “Донбасс”, добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что “суд” в ОРДЛО “приговорил” Асеева к 15 годам колонии строгого режима. 29 декабря Асеев вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

Полуторачасовое “интервью” Протасевича вышло на провластном канале ОНТ вечером 3 июня. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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