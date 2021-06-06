Он совершенно не против – Личное мнение

В квартире покойной Валентины Легкоступовой теперь живёт её муж.



Фото: Соцсети

Это было бы нормальным, если их брак продлился 40 лет. Только вот Валя и её отёкший яхтсмен с пластмассовой челюстью были женаты всего 40 дней.

Легкоступова — мать двоих, между прочим, детей — внезапно скончалась. Весёлый вдовец принял наследство и заселился в квартиру, в которой ему принадлежит часть.

Сын же покойницы сейчас снимает жильё.

Впрочем, мордатенький яхтсмен не против того, чтобы пацан тоже жил в этой квартире. Совершенно не против.

Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против. КП

Вообще, конечно, ситуация мерзкая и, увы, крайне распространённая.

Люди умирают, не оставив завещаний: их имущество переходит к тем, кто на него не имеет никакого морального права.

Да, по закону Фирсов — наследник Легкоступовой, но это идёт вразрез с представлениями о том, кто может быть наследником, а кто — нет.

Кто-нибудь из вас оказывался в ситуации, когда вас обносили с наследством, хотя вы имели на него полное право? А, может, вы выступали в роли того самого весёлого яхтсмена?

Чем дело кончилось?

У меня — да, было. Бабушка умерла. Пришла новая жена. И всё.

Я очень тогда разозлилась. Но свою злость я трансформировала в то, что сейчас у меня есть столько, сколько этой новой жене, её детям, внукам, правнукам никогда, ни при каких обстоятельствах не заработать.

Но тогда было очень обидно, очень.

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