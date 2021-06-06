 

Он совершенно не против – Личное мнение

06.06.2021, 0:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В квартире покойной Валентины Легкоступовой теперь живёт её муж.


Фото: Соцсети

Это было бы нормальным, если их брак продлился 40 лет. Только вот Валя и её отёкший яхтсмен с пластмассовой челюстью были женаты всего 40 дней.

Легкоступова — мать двоих, между прочим, детей — внезапно скончалась. Весёлый вдовец принял наследство и заселился в квартиру, в которой ему принадлежит часть.

Сын же покойницы сейчас снимает жильё.

Впрочем, мордатенький яхтсмен не против того, чтобы пацан тоже жил в этой квартире. Совершенно не против.

Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против. КП

Вообще, конечно, ситуация мерзкая и, увы, крайне распространённая.

Люди умирают, не оставив завещаний: их имущество переходит к тем, кто на него не имеет никакого морального права.

Да, по закону Фирсов — наследник Легкоступовой, но это идёт вразрез с представлениями о том, кто может быть наследником, а кто — нет.

Кто-нибудь из вас оказывался в ситуации, когда вас обносили с наследством, хотя вы имели на него полное право? А, может, вы выступали в роли того самого весёлого яхтсмена?

Чем дело кончилось?

У меня — да, было. Бабушка умерла. Пришла новая жена. И всё.

Я очень тогда разозлилась. Но свою злость я трансформировала в то, что сейчас у меня есть столько, сколько этой новой жене, её детям, внукам, правнукам никогда, ни при каких обстоятельствах не заработать.

Но тогда было очень обидно, очень.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Звезда “Волка с Уолл-стрит” Джона Хилл расстался с возлюбленной через год после помолвки

05.06 / Тимати и победительница “Холостяка” Катерина Сафарова впервые вместе вышли в свет

07.11 / Оладух-авиатор – Личное мнение

10.02 / Мнение: Какой должна быть «хорошая» картина по мнению среднего пользователя рунета

02.08 / Мнение: Лукашенко слетел с катушек

29.10 / В Госдуме предложили новую систему начисления пенсий – подробности

16.04 / Они были первыми

19.11 / Школьников и студентов научат вести собственный бизнес

16.07 / Гражданская смерть

06.09 / Мнение: Эта странная комедия с Мерилин Монро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика