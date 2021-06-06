 

Отечественные учёные клонируют Гитлера, чтобы создать противоядие против нацизма

06.06.2021, 8:19, Разное
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Компания-резидент Сколково «Поптех» совместно с Минобороны приступила к работе по клонированию лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

По словам учёных, ДНК диктатора им необходимо для создания уникальной вакцины от нацизма, которая позволит предотвращать возрождение этого явления.

Российские учёные клонируют Гитлера, чтобы создать противоядие против нацизмаОтечественные генетики рассказали, что получили уникальные биоматериалы основателя Третьего рейха благодаря сохранившимся волосам фюрера на фуражке, находящейся в экспозиции музея Минобороны в парке Патриот. После изучения все образцы будут переданы в новосибирский центр «Вектор», где и выведут маленького Гитлера.

– Сегодня наша наука вышла на новый уровень, когда мы можем создавать клоны людей. Так, мы планируем создать маленького Гитлера и наблюдать за ним, потом наши коллеги из Новосибирска возьмут его биоматериалы и будут создавать вакцину. Не исключено, что препарат испытают и на самом клоне фюрера, – рассказал официальный представитель «Поп-теха» Никон Илларионов.

После завершения клинических испытаний учёные рассчитывают на всестороннюю поддержку со стороны государства. В частности, принятия закона об обязательной вакцинации против нацизма. Прежде всего, по мнению учёных, инъекция необходима молодёжи. Востребованность препарата позволит осуществлять его поставки на экспорт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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