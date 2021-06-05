 

Трампу предложили баллотироваться в Конгресс, чтобы объявить импичмент Байдену. Он назвал идею “очень интересной”

05.06.2021, 23:38, Новости дня
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Интервью вышло еще 29 мая, но американские СМИ обратили внимание на него 5 июня.

“Почему бы вместо того, чтобы ждать [следующих выборов президента] 2024 года, не баллотироваться в 2022 году в Конгресс США? […] Становитесь спикером Палаты представителей, начинаете импичмент против Байдена и уголовные расследования против него. За те два года, которые будут, вы его просто снесете”, – сказал радиоведущий, которого The Hill называет “крайне правым”.

“Да, вы знаете, это очень интересно”, – ответил Трамп.

Он сказал, что получал предложения баллотироваться в Сенат.

“Но знаете что, ваша идея может быть лучше. Это очень интересно”, – добавил Трамп.

Контекст:

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (Сенат оправдывал его оба раза). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

В январе несколько человек из окружения Трампа заявляли, что он, скорее всего, не будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Источники говорили, что Трамп может заявлять о намерении баллотироваться, но в действительности не будет этого делать.

28 февраля Трамп впервые публично выступил после завершения президентского срока. Политик заявил, что “это еще не конец и Америка будет сильнее, чем когда-либо прежде”. По словам Трампа, через три года он готов “в третий раз победить” демократов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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