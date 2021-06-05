В России во время репетиции спектакля про советские репрессии задержали семь актеров – правозащитники

“В 19.00 должна была быть постановка, где-то в 17.30 всех, кто участвовал в постановке, задержали. Шесть человек доставили в отдел полиции № 2. Куда доставили еще одного человека – неизвестно. Сотрудники не говорили причину задержания, упоминали, что поступила жалоба от Тимура Булатова”, – сказал он.

Правозащитники отмечают, что Булатов – “известный гомофобный активист, регулярно пишущий заявления на оппозиционеров”.

Гильманов рассказал, что в ходе спектакля его участники должны были читать дневники репрессированных.

“Со всеми задержанными в ОП № 2 пытались проводить беседы в индивидуальном порядке”, – отметил он.

Один из задержанных рассказал Telegram-каналу SOTA, что силовики “берут объяснения” по факту заявления, что они якобы организуют “какой-то протест”.

“Сотрудники центра по противодействию экстремизму опрашивают задержанных на предмет причастности к признанной в России нежелательной организации “Немецко-русский обмен”, – написала позже SOTA.

По данным “ОВД-Инфо”, после 22.00 всех задержанных отпустили без составления протокола после “профилактической беседы” с силовиками.

“Эхо Москвы” уточняет, что спектакль, который репетировали впоследствии задержанные, был о репрессиях во времена диктатора Иосифа Сталина.

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