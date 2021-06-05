Пушков ответил на жалобы Украины на Запад из-за Крыма: У нее все виноваты в ее собственной бездарности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов потребовал, чтобы Франция и ФРГ понесли ответственность за “оккупацию” полуострова в соответствии с соблюдением положений демократии. Кроме того, он призвал власти этих стран ответить на вопрос, ставят ли они деньги на первое место.

Выпад секретаря СНБО прокомментировал Алексей Пушков. На своей странице в “Твиттер” сенатор обвинил Киев в “вечных жалобах”. По его словам, власти Украины недовольны тем, что Запад якобы не досмотрел за Крымом. “У нее все виноваты в ее собственной бездарности”, – написал политолог.

В своем телеграм-канале Алексей Пушков добавил, что таким образом Киев нашел для себя наиболее “удобное объяснение” потери территории. Сенатор уточнил, что властям проще закрыть глаза на тот факт, что два миллиона человек отказались жить в составе “бандеровской Украины”.

Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию – они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение Сев.потока-2, говорят об одном – о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У неё все виноваты в ее собственной бездарности.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 5, 2021

Ранее Алексей Пушков рассказал, почему не имеет смысла поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с Днем Победы. По его словам, праздник 9 мая является поводом для новых выпадов против России. Сенатор напомнил, что глава Незалежной уже пытался принизить роль СССР в победе над нацистской Германией.