 

Моргенштерн на Муз-ТВ – Личное мнение

05.06.2021, 23:18, Разное
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Моргенштерн устроил перфоманс на премии Муз-ТВ. Очередную глупую тарелку вручили Александру Ревве. Алишер же на посуду рассчитывал сам.


Фото: Соцсети

Расстроившись, он потребовал пересмотра голосов.

Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил.

Ну, что я могу сказать: Морген, в своём гневе ты неправ.

Кому ещё тусовка, утратившая актуальность 8-9 лет назад, будет вручать свои местечковые награды? Тебе, что ли? Серьёзно?

Киркоров, Каролина Куёк, Глюкоза, Собчак, Басков, Ревва — это всё люди позавчерашнего дня.

Ты-то что там забыл?

Зачем припёрся на эту сельскую дискотеку? Для тебя тусовка устаревших колхозников — это какой-то привилегированный клуб, что ли?

Морген, соберись!

Отбрось свои провинциальные комплексы, когда твоя мамка смотрела «Дом 2» по телевизору, пока ты, лёжа рядом, срал в памперс. Оцени ситуацию здраво.

Ситуация выглядит так: ты актуален, а они со своими тарелками были актуальны лет 8 назад.

 Как-то надо бороться со своими комплексами провинциала, договорились?

Не надо идти по пути Давы и пытаться влиться в тусовку тех, кто уже — давно не в тренде.

Мне больно смотреть, как жена Костика Богомолова пытается быть в тренде.

Даже я — дрянь, не знающая жалости, — жалею эту корявую, отчаянно кривляющуюся женщину, упрямо, но безуспешно пытающуюся вписаться в тренды.


Фото: Соцсети

И вот тут, Морген, хочу тебя похвалить.

  Ты совершенно правильно поступил, отказываясь вступать на премии Муз-ТВ в коммуникацию с неактуальной, некрасивой бабой, которая, куда бы ни припёрлась, везде устраивает лобное место «Дома 2».

https://t.me/lenamiro/8947

Ты этой жалкой, годящейся тебе в матери женщине нужен исключительно для того, чтобы хоть как-то вписаться в тренды. Тебя же любое общение с устаревшими персонажами ставит в один отстойник с ними.

Ты им нужен. Они тебе — нет.

Молодец, что проигнорировал назойливую бабу и не вляпался с ней в коммуникацию.

Твой нынешний статус — выше. Не просри. Не будь Давой. Не придавай актуальности тем, кто утратил свою в 2012 году. Не давай.

Борись со своими комплексами.

А у вас есть комплексы? Какие? Почему они у вас появились, в принципе?

Источник: Лена Миро



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