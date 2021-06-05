«Буфет обнаглел, как и весь форум»

На заоблачные цены в кафе и ресторанах Петербургского международного экономического форума пожаловались даже те, кто заплатил за участие в ПМЭФ почти миллион.

«Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет в этом году … (обнаглел. — Н. П.) примерно так же, как и весь форум, — возмутилась в своем телеграм-канале Ксения Собчак. — Цены на входные билеты выросли с 300 тысяч до 900 тысяч рублей для участников, а поесть теперь можно только за 3800 рублей за место (этакий «шведский стул»)». Телеведущую особенно разозлило отсутствие возможности сэкономить: «Садишься за столик, заказываешь просто зеленый чай, а с тебя все равно 3,8 тысячи с рыла как с куста».

О возросших вдвое регистрационных взносах для участников ПМЭФ-2021 «Новая» уже рассказывала. Только к закрытию мероприятия фонд «Росконгресс» ответил на наш запрос, объяснив подорожание двумя причинами:

пандемией и затратами на продвижение форума в регионах РФ и за рубежом, которое велось в течение всего года.

— В этом году проведение форума в очном формате с использованием современных технологий потребовало пересмотреть подход к обеспечению безопасности и комфорта участников, — сказала «Новой» руководитель пресс-центра фонда «Росконгресс» Елена Муханова. — На площадках форума была создана новая инфраструктура по обеспечению эпидемиологической безопасности: обеспечен тепловизионный контроль, помещения площадки были оборудованы рециркуляторами воздуха и устройствами обеззараживания, были созданы цифровые системы учета коллективного иммунитета и новые цифровые платформы обмена данными с ключевыми ведомствами, задействованными в работе по аккредитации и контролю доступа участников. Потребовалось также привести площадки мероприятий форума, входные группы, центры аккредитации и транспортные средства форума в соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности.

Из-за резкого скачка цен многие деловые люди, планировавшие в начале июня приехать на главную российскую бизнес-тусовку, отказались от своих намерений. Логично было предположить, что вслед за входными билетами на ПМЭФ вырастут и цены на еду и напитки. Арендная плата рестораторов, потчующих гостей на форуме, хотя и является коммерческой тайной, но все же таинственна не настолько, чтобы не понимать, что и ее не обошла стороной инфляция. Прейскурант у кормильцев-поильцев ожидаемо вырос. Однако, как отмечают участники мероприятия,

даже не в два раза (что было бы сопоставимо с остальными наценками), а гораздо больше.

Всего на площадках форума работают три кафе и восемь ресторанов, в которых представлена самая разнообразная кухня: русская, европейская, азиатская, паназиатская, средиземноморская, итальянская, кубанская, авторская и халяль. Кормить посетителей готовы с 8 утра до 23 часов. Меню такое, что на голодный желудок лучше не читать. А цены просматривать можно, только предварительно приняв пустырник.

Тарелка супа — от 1200 до 2000 рублей, бок ягненка — 17 000 рублей, осьминог (гриль) — 3500 рублей, запеченный лосось с морковным муссом и цитрусовой сальсой — 2900 рублей, порция риса, картофеля или тушеных овощей (на гарнир) — от 900 рублей, блинчики с черной икрой — 6500 рублей, чай (на выбор) — 1200 рублей, кофе (эспрессо, американо, капучино, латте) — от 400 до 1000 рублей, вода (330 мл) — 550 рублей, сок в ассортименте (200 мл) — 500 рублей.

Фото из соцсетей

Отдельного внимания заслуживают цены на алкоголь. По наблюдениям участников форума, дорогостоящие спиртные напитки рестораны продают по ценам, превышающим розничные примерно в 10 раз. Так, например, 40 граммов 18-летнего виски «Чивас» в одном из ресторанов на площадке ПМЭФ стоят 3500 рублей. Стоимость такого же напитка в обычном магазине — 6169 рублей за 700 граммов. В одной бутылке — 17,5 порции. Умножаем 17,5 на 3500, получаем — 61 250 рублей за бутылку. За бутылку красного вина (в зависимости от марки) в заведениях форума предлагают выложить сумму от 20 тысяч до 215 тысяч рублей. 700 мл дорогого коньяка можно приобрести за 300 тысяч рублей.

Как пояснили «Новой» в администрации некоторых ресторанов, работающих на ПМЭФ, ценовая политика регламентировалась организатором форума — фондом «Росконгресс». Каждое блюдо в меню согласовывалось с представителями «Росконгресса». Цены на те же блюда в тех же ресторанах Петербурга в несколько раз ниже.

Участники мероприятия также отметили, что в кассовых чеках из кафе и ресторанов форума указано, что услуги точки общественного питания «не облагаются НДС».

Журналистов, работающих на ПМЭФ, по традиции кормили в отдельной столовой бесплатно (затраты на питание представителей СМИ покрываются за счет средств, которые бизнесмены платят за входные билеты). В нулевой день форума меню для прессы включало бульон, сэндвич и мороженое. В дни основной программы ПМЭФ оно расширилось. Корреспондентам предлагали различные салаты, на выбор пасту или тушеные овощи, рыбу или мясо, а на десерт угощали тортами и пирожными.

Нина Петлянова

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