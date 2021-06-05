Увлажнитель для кожи получается всего из 3 ингредиентов (экспресс-рецепт)

Прошли те времена, когда среди женщин бытовало мнение, что косметические продукты должны быть сложными, покупаться исключительно в магазинах и состоять из множества разнообразных ингредиентов. Со временем мы все понимаем, что минимализм – это лучший рецепт красоты, который можно найти.

Мы знаем, что простота стояла во главе всего сущего на протяжении тысяч лет, задолго до нашего века сложных списков и искусственных ингредиентов, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Итак, во имя простоты вам просто необходимо познакомиться с проверенным рецептом красоты – домашним увлажняющим кремом. Это то самое средство, которое оставит запах сладкой лаванды, но в то же время напитает вашу кожу живительной влагой. Вы удивитесь, но этот чудесный крем состоит всего из трех ингредиентов. Простота еще никогда не была такой доступной.

Главное преимущество

Самым главным преимуществом приготовления домашнего средства для увлажнения лица является его экологичность. При его производстве вы не загрязните сточные воды и окружающую среду отходами косметики, а при утилизации не будете переводить понапрасну кучу пластика.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить увлажняющее средство для лица, вам понадобятся:

1/2 стакана кокосового масла;1 чайная ложка витамина Е;6 капель эфирного масла лаванды.

Приготовление

Для того чтобы приготовить этот замечательный увлажнитель, вам понадобится сделать несколько простых шагов.

Смешайте кокосовое масло, витамин Е и масло лаванды в миске.Доведите смесь до однородности.Перелейте крем в стерильную емкость. Ваш увлажняющий крем готов.

Совет: Если вы решили сделать этот замечательный увлажняющий крем в холодные месяцы, когда кокосовое масло имеет тенденцию быть очень твердым, то вы можете воспользоваться небольшой хитростью. Взбейте его и остальные ингредиенты миксером, чтобы получить однородный кремообразный продукт.

Использование

Вы можете использовать это продукт как утром, так и вечером. Небольшого мазка может хватить на всю кожу лица.

Используя этот крем, избегайте его нанесения на волосы. В противном случае вы получите грязную шевелюру и плохое настроение.

Если вы обладательница очень жирной кожи, то кокосовое масло обеспечит ей идеальное увлажнение, в котором она так нуждается, без лишнего ощущения жирности. В свою очередь витамин Е и эфирное масло освежат эпидермис и уменьшат выраженность акне.

Следите за своей красотой и будьте счастливы!