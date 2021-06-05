Более 80 человек погибли в результате нападений на северо-западе Нигерии

В результате серии вооруженных нападений на семь деревень в нигерийском штате Кебби погибли 88 человек, информирует местное издание Peoples Gazette со ссылкой на полицию.

Отмечается, что бандиты также похитили неустановленное число коров. Полиция сообщила изданию, что бандиты совершили нападение на семь деревень в четверг. «К несчастью, в результате нападения погибли 88 мирных жителей, включая мужчин и женщин, а полиция смогла лишь отбить несколько угнанных коров», – сообщил официальный представитель полиции Нафи’у Абубакар, передает РИА «Новости».

Указывается, что никто из жителей похищен не был. Полиция подозревает, что бандиты прибыли из соседнего с Кебби штата Нигер.

Ранее из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. За похищенных детей в бандиты потребовали выкуп в 266 тыс. долларов.