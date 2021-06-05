 

Более 80 человек погибли в результате нападений на северо-западе Нигерии

05.06.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате серии вооруженных нападений на семь деревень в нигерийском штате Кебби погибли 88 человек, информирует местное издание Peoples Gazette со ссылкой на полицию.

Отмечается, что бандиты также похитили неустановленное число коров. Полиция сообщила изданию, что бандиты совершили нападение на семь деревень в четверг. «К несчастью, в результате нападения погибли 88 мирных жителей, включая мужчин и женщин, а полиция смогла лишь отбить несколько угнанных коров», – сообщил официальный представитель полиции Нафи’у Абубакар, передает РИА «Новости».

Указывается, что никто из жителей похищен не был. Полиция подозревает, что бандиты прибыли из соседнего с Кебби штата Нигер.

Ранее из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. За похищенных детей в бандиты потребовали выкуп в 266 тыс. долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / В здании Капитолия в Вашингтоне открыли стрельбу

25.02 / “Тендер уже пишут”. Сурков в 2014 году обсуждал с Медведчуком импорт электроэнергии из России – СМИ

13.10 / Глава СК поручил проверить законность выдачи оружия нижегородскому стрелку

22.03 / “Возникают трудности”. Степанов объяснил задержки с поставкой вакцин от коронавируса в Украину

20.12 / Ученые впервые смоделировали объединение органических молекул в условиях космоса

10.10 / Точность атомных часов проверили по звездам

17.10 / Глава МИД Германии заявил о “положительных сдвигах” по украинскому вопросу

25.09 / Москва заподозрила Берлин в инсценировке «мистического отравления» Навального

03.09 / Создана электронная кожа, которая способна реагировать на боль

26.03 / CNN – каждый день простоя в Суэцком канале дорого обходится странам и компаниям, зависящим от него

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика