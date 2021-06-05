Военные на границе Армении и Азербайджана устроили стрельбу из-за скота

Азербайджанские военные открыли огонь у села Кут на границе с Арменией, сообщило минобороны страны.

Инцидент в Гегаркуникской области произошел после того, как местный пастух попытался вернуть часть стада, которая во время выпаса приблизилась к азербайджанским позициям. По версии минобороны Армении, военные Азербайджана открыли огонь при его приближении. Когда на место прибыли армянские военные, военнослужащие Азербайджана «вновь открыли огонь». Указывается, что стрельба прекратилась «после ответных действий армянской стороны». В результате пострадавших нет, «большая часть животных возвращена», передает РИА «Новости».

Sputnik Армения сообщает, что «военнослужащие азербайджанской стороны открыли огонь в направлении сельского пастуха и его стада». У пастуха «убили лошадь и угнали до 100 голов скота».

12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области и на три с половиной километра проникли вглубь территории Армении. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.